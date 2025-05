​Kolda : Le Directeur régional de la santé appelle à dormir sous moustiquaire imprégnée pour éliminer le paludisme

« Dormons sous moustiquaire imprégnée, pour éliminer le paludisme ». C’est avec ce message fort que le Directeur régional de la santé, Dr Yaya Baldé, a lancé ce mercredi la campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnées d'insecticide dans la région de Kolda.



Prévue du 23 au 27 mai, cette phase de distribution gratuite vise à couvrir au moins 80 % de la population régionale, afin de renforcer la lutte contre le paludisme, un fléau qui continue de sévir dans cette partie du Sénégal. Le paludisme reste une menace majeure pour la santé publique à Kolda, a déclaré Dr Baldé, précisant que la région demeure dans la zone rouge avec 59 675 cas confirmés en 2024, dont 5 503 enfants de moins de cinq ans et 864 femmes enceintes. Au cours de la même année, la maladie a coûté la vie à 36 personnes, dont 10 enfants de moins de cinq ans.



Face à cette situation, l'autorité sanitaire a appelé à la mobilisation générale : « Tous les acteurs, et surtout les communautés, doivent s’impliquer pleinement pour que cette campagne soit un succès ». Pour répondre à la demande, plus de 560 000 moustiquaires seront distribuées dans les trois départements de la région.



Ce geste s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, qui vise un objectif ambitieux mais réalisable : faire du Sénégal un pays sans paludisme d’ici 2030. La sensibilisation, la prévention et l’implication communautaire restent les piliers fondamentaux pour atteindre cette vision.



Avec cette nouvelle campagne, les autorités sanitaires espèrent franchir un pas de plus vers l’éradication du paludisme à Kolda et au-delà.