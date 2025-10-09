​Les FAMa intensifient leurs frappes : Des dizaines de terroristes neutralisés à Ménaka et Sikasso

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont infligé des pertes significatives aux groupes terroristes lors d'une série d'opérations menées sur deux jours dans plusieurs régions du pays. Un communiqué de l’État-Major Général des Armées rendu public ce jeudi 9 octobre 2025 confirme que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés.



La pression des FAMa s'est poursuivie le 9 octobre. Tôt dans la matinée, une attaque terroriste contre le poste militaire de Zantiguila a été vigoureusement repoussée. L'assaut a échoué, se soldant par la neutralisation de plusieurs assaillants. Les forces maliennes ont récupéré des armes et des motos abandonnées par les terroristes dans leur retraite précipitée.



L'État-Major Général des Armées a tenu à « rassurer la population du plein engagement des FAMa à lutter contre le terrorisme sur l’ensemble du territoire ». Ces opérations multisites démontrent la capacité des forces armées à mener des actions simultanées sur différents théâtres, réaffirmant leur détermination à sécuriser le pays face aux menaces persistantes.