​Ligue 2 française: le Sénégalais Omar Daff limogé de son poste d’entraîneur d’Amiens

Le club français Amiens Sporting Club (ASC) a annoncé, ce jeudi 05 mars 2026, le limogeage du technicien et ancien international sénégalais, Omar Daff, de ses fonctions d’entraîneur. Il sera remplacé par un duo d’intérimaires composé de Julien Ielsch et de Serge Costa, ses désormais ex adjoints.



Selon le quotidien sportif L’Équipe, Omar Daff, en poste depuis 2023, fait les frais des mauvais résultats de son équipe, actuellement 16e et barragiste en Ligue 2. Le joueur sénégalais, faisant partie de l’épopée de 2002, a été toutefois remercié «pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli depuis son arrivée, ainsi que pour l’investissement dont il a fait preuve au service du club et du groupe».