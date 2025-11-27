​PSG - Tottenham : le titi Quentin Ndjantou a bluffé tout le monde

C’était la grosse curiosité de ce mercredi soir. Alors que Roberto De Zerbi avait décidé de surprendre son monde en titularisant le jeune Darryl Bakola (17 ans) avec l’OM face à Newcastle en C1 mardi, Luis Enrique a décidé de réaliser un coup similaire au moment d’affronter Tottenham au Parc des Princes. Sur le banc, le coach espagnol laissait donc Dembélé, Ramos, Kang-in Lee, Mayulu et Mbaye pour donner le fameux rôle de faux numéro 9 à… Quentin Ndjantou. Du haut de ses 18 ans à peine, le titi parisien connaissait la première titularisation de sa carrière en Ligue des Champions.



Un choix fort de Luis Enrique qui voulait probablement profiter de sa mobilité et de sa vitesse pour plonger dans le dos d’une défense des Spurs, réputée pour son explosivité, notamment Micky van de Ven. Associé à Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, le jeune Ndjantou a réussi à marquer des points ce mercredi soir, essayant, dans un rôle difficile à maîtriser, de jouer juste, bonifier les ballons et avaler le moindre espace pour étirer les lignes. Avec toujours cette volonté constante de trouver des relais en première période, il s’est mué en passeur décisif pour le missile téléguidé de Vitinha (45e).



Un baptême de feu

On pourra également lui attribuer le corner obtenu sur le but de Pacho, mais globalement sa prestation était plus qu’encourageante. Il a d’ailleurs obtenu la note de 5,5 de la part de la rédaction FM. Interrogé sur son cas en conférence de presse, Luis Enrique a été plutôt très élogieux. « Il a été sensationnel, il a la capacité de jouer partout, au milieu, en attaque, il donne de la continuité, il a beaucoup de mobilité. Il a joué partout, il a montré de la personnalité, je suis très content. C’est une vraie recrue, on n’est pas allés sur le mercato pour recruter Ndjantou et je suis très content. Il peut jouer partout, j’aime sa manière de jouer, c’est une grande recrue, c’est la première recrue, on est en avance sur toutes les autres équipes vous êtes contents (rires) ? », a ainsi lancé le coach espagnol.



Dans un PSG qui doit réaliser un gros turn-over offensif cette saison pour limiter les blessures, Luis Enrique a donc décidé de faire confiance à un nouveau titi. Après Ibrahim Mbaye, voilà désormais Quentin Ndjantou qui aura sans doute d’autres occasions de s’illustrer sous les couleurs parisiennes. Ce mercredi, il a réalisé son baptême en Ligue des Champions avec une victoire marquante (5-3). Mais Luis Enrique ne se trompe pas : il n’a pas gagné qu’un simple match de C1, il a aussi gagné une nouvelle option crédible pour son attaque. Et on a hâte de revoir ça.​