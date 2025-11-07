 Jeux de la Solidarité Islamique 2025 : les athlètes sénégalais en mission à Riyadh 

Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) a confirmé l’engagement de la Team Sénégal à ce rendez-vous international, organisé sous l’égide de la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique (ISSF). Cet événement rassemblera 57 nations, près de 3 500 athlètes et couvrira 21 disciplines sportives.

La délégation sénégalaise comprendra Oumy Diop en natation, jeune recordwoman nationale. Sous la coordination du CNOSS, la Team Sénégal abordera cette compétition avec ambition, portée par ses leaders : Saly Sarr, 6ᵉ mondiale au triple saut, Mbagnick Ndiaye, triple champion d’Afrique de judo et porte-drapeau, Makhtar Diop, jeune espoir du karaté déjà expérimenté sur la scène internationale, et Bocar Diop, figure montante du taekwondo sénégalais.

Aux côtés de ces figures phares, la délégation est également composée d’Oumar Diop, Mouhamadou Falilou Diop, Ramatoulaye Sylla, Salimata Ba, Abdoul Azize Ndiaye, Amath Faye, Mamadou Fall Sarr et Frédéric Mendy.

Le Sénégal participera à la 6ᵉ édition des Jeux de la Solidarité Islamique, qui se dérouleront du 7 au 21 novembre 2025 à Riyadh, en Arabie Saoudite.