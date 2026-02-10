Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
🔴Direct - Situation universitaire, décès d’Abdoulaye Ba : Le gouvernement face à la presse

Le gouvernement s'exprime sur la situation sécuritaire et sociale qui prévaut actuellement dans les universités sénégalaises. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions au sein des campus universitaires du pays.




Moussa Ndongo

Mardi 10 Février 2026 - 17:41


