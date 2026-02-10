🔴Direct - Situation universitaire, décès d’Abdoulaye Ba : Le gouvernement face à la presse

Autres articles
Crise politique au Sénégal: Dr Maissa Ndao, après huit ans de militantisme, quitte le parti au pouvoir
Sénégal- UCAD : L'APR réclame la démission du ministre de l'Intérieur après le décès d’un étudiant
Drame à l’UCAD : L’AFP condamne des bavures policières» et exige un dialogue national
Affrontements à l’UCAD : Khalifa Sall charge le régime et réclame le paiement des bourses
Dakar : Frapp exige à l’Etat de «retirer immédiatement les forces de l’ordre des campus universitaires»