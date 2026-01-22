🛑 Direct CICES : Albourakh Events officialise le combat Lac 2 contre Prince

Le promoteur Baye Ndiaye a officialisé l’affiche très attendue opposant Lac de Guiers 2, de l’écurie Walo, à Prince, pensionnaire de l’écurie Guinaw Rails. L’annonce a été faite ce jeudi lors d’une conférence de presse tenue au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).



À travers sa structure Albourakh Events, Baye Ndiaye a ainsi confirmé la tenue de ce combat programmé pour le 14 juin 2026, au grand bonheur des amateurs de lutte. Cette confrontation mettra aux prises deux lutteurs aux trajectoires bien différentes.



D’un côté, Lac 2, chef de file de l’écurie Walo, s’est imposé depuis plus d’une décennie comme l’une des valeurs sûres de l’arène sénégalaise. De l’autre, Prince, jeune espoir de Pikine Guinaw Rails, incarne la nouvelle génération montante et figure déjà parmi les têtes d’affiche de la lutte actuelle.