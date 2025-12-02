175 accréditations, caution, transport et hébergement : l’ANPS fait le point sur la couverture de la CAN 2025

Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), s’est exprimé devant la presse ce mardi 2 décembre 2025 pour faire le point sur l’organisation de la couverture médiatique de la CAN Maroc 2025.



Selon lui, 175 accréditations ont été retenues sur 280 demandes. « Lors de la dernière CAN, on était à 126 journalistes accrédités. Cette année, la CAN a pris en compte l’importance et le dynamisme de la presse sportive sénégalaise. Il y a 280 demandes d’accréditation. La CAF est prête à accorder jusqu’à 175 demandes. Le Sénégal fait partie du top 10 des pays qui déplace le plus de journalistes », a déclaré Abdoulaye Thiam.



Une maison de la presse sénégalaise au Maroc



Pour assurer une couverture complète de la CAN, l’ANPS a estimé le budget à environ 1.050.000 FCFA. « Nous avons opté pour des appartements. Les frais de restauration, de transport interne et d’internet sont inclus, soit approximativement 35.000 FCFA par jour pendant 30 jours, ce qui représente 1.050.000 FCFA au total », a précisé Abdoulaye Thiam.



Par ailleurs, afin d’accompagner les journalistes, l’ANPS demande le versement d’une caution de 500.000 FCFA. « Au niveau de l’ANPS, nous avons jugé nécessaire de prendre les devants pour ceux qui ont décidé de rejoindre la Maison de la presse à Tanger. On demande à chaque journaliste de verser une caution de 500.000 FCFA. Une fois arrivée à Rabat, nous allons restituer la caution », a-t-il expliqué.

