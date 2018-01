23e journée Premier League : Arsenal chute et s'éloigne du Big Four

Arsenal a encore sombré ce dimanche sur la pelouse de Bournmouth. Après avoir mené au score à la 52e minute grâce à un but d'Hector Bellerin, le Gunners se sont fait remontés par les hommes du coach Eddie Howe. En 5 minutes, Wilson (70e) et et Jordan Ibe (74e) ont fait le boulot.



Arsenal reste à la 6e place du classement de Premier League à 5 points du Big Four.