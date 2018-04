32e journée Liga : Le Barça se remet de la ROMA...TADA

Après leur terrible désillusion de mardi à Roma, Messi et le Barça se sont ressaisis cet après-midi lors du choc de la 32e journée de Liga face au FC Valence. Grâce à des buts de Luis Suarez et de Samuel Umtiti, les Catalans font un pas de pas de plus vers le titre avec 14 points d'avance sur son dauphin l'Atlético Madrid, qui reçoit ce dimanche Levante