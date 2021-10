3e mandat : Sory Kaba pense que Macky Sall doit élucider la question

Démis de ses fonctions de directeur général des Sénégalais de l'extérieur en octobre 2019, après avoir déclaré que Macky Sall est à second et dernier mandat, Sory Kaba est revenu à la charge. Lors de l'émission Grand Jury de la RFM ce dimanche, il a appelé le chef de l'État à élucider la question.



« Je pense que c'est une question qu'il faut élucider. Il (Macky Sall) choisira le moment, ce n'est pas à moi de lui dire. On ne doit pas continuer à la traîner », a dit M. Kaba sur la RFM, estimant qu'en traînant cette question, les conséquences seront nombreuses.



Revenant sur son éviction, Sory Kaba a révélé avoir eu l'occasion d'en parler avec le président Macky Sall. « J'aurais préféré garder le contenu pour moi. Mais, on s'est vu, on en a parlé et on a tourné la page», a-t-il dit sans vouloir aller plus loin.