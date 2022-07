Affaire 49 soldats ivoiriens arrêtés: le gouvernement malien chasse le Porte-parole de la MINUSMA Olivier Salgado du pays

D’après nos informations, leur relève du 10 juillet aurait été préalablement communiquée aux autorités nationales. 2/6 — Olivier Salgado 🇺🇳 (@olivier_salgado) July 11, 2022

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement de la Transition malienne invite Monsieur Olivier SALGADO, Porte-parole de la MINUSMA à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures, "suite à sa série de publications tendancieuses et inacceptables visant à porter atteinte au partenariat du Mali non seulement avec la MINUSMA, mais également avec d’autres pays".L'intéressé, via son compte Twitter, avait déclaré que les autorités maliennes "auraient été préalablement informées de l'arrivée de 49 militaires ivoiriens par vol civil, à l'Aéroport international Président Modibo Keita, le dimanche 10 juillet 2022"."En plus, déclare le communiqué du ministère malien des Affaires étrangères, la demande officielle qui lui a été adressée à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022, de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou au cas contraire, de de porter la rectification nécessaire, dans la même forme, est restée sans suite".