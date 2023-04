Affaire Pétro Tim : " le décret a été signé sur la base d’un faux rapport par le ministre Aly Ngouille Ndiaye" (Abdoul mBaye)

L’affaire Pétro Tim portant sur 250 000 000 $ (environ 146 milliards F Cfa) qui avait fait scandale au Sénégal en 2021 avant que le dossier ait été classé sans suite, s’installe à nouveau dans le débat politique. Le président d’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, qui a abordé la question à l’émission Jury du dimanche sur Iradio, a révélé que le « décret a été signé sur la base d’un faux rapport de présentation par le ministre Aly Ngouille Ndiaye ».



D’emblée, M. Mbaye a fait une petite précision : « Parfois quand vous êtes dans le gouvernement il y’a des choses qui se passent à votre insu. Vous n’êtes pas au courant de tout. Parce que malheureusement, quand on constate qu’il y’a des choses que vous ne pouvez pas accepter, on les fait en dehors de vous ».



Il a cité comme exemple l’affaire Petro Tim qui avait fait grand tollé au Sénégal. « Je vais citer le cas de Petro Tim où on est allé jusqu’à produire un faux rapport de présentation pour permettre la signature d’un décret ».



Selon lui, c’est le journaliste Mamoudou Ibra Kane qui a attiré son attention sur cette affaire en lui remettant une copie du décret.



« C’est Mamoudou Ibra Kane en 2016, dans une interview, qui m’a dit à la fin de l’entretien que pensez-vous de Petro Tim ? Il m’a dit qu’il y’a un décret d’attribution de pétrole et il me laisse la copie du décret au moment où je m’en vais. Et je commence à enquêter tout seul », a-t-il rappelé.



Avant de révéler : « J’ai un dossier d’enquête qui dépasse les 150 pages ». Et c’est grâce à cette enquête qu’il s’est rendu « compte que ce décret a été signé sur la base d’un faux rapport de présentation signé par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Mais qui peut donner des instructions au ministre Aly Ngouille Ndiaye pour mettre des contrevérités dans un rapport de présentation ? », s’est-il questionné.



Abdoul Mbaye de conclure en rappelant qu’une plainte a été déposée en juillet 2019 par lui-même, par Mamadou Lamine Diallo à l’époque député, par le Congrès de la renaissance démocratique contre X. Et cette plainte, dit-il, en violation de la loi, n’a toujours pas connu de suite.



A rappeler que Aliou Sall, frère du président de la République, a été impliqué dans ce dossier. Il avait menacé de porter plainte pour diffamation contre la BBC qui avait révélé le scandale, avant d'y renoncer à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire au Sénégal. Mais le dossier a été classé sans suite.