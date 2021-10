Afrique de l'Ouest: Oxfam vilipende le plan de relance économique "sous le signe d'une austérité destructrice"

Les gouvernements d’Afrique de l’Ouest s’apprêtent à couper drastiquement dans leurs dépenses publiques afin de récupérer les pertes économiques liées à la COVID-19, mettent en garde Oxfam et Development Finance International (DFI) dans un nouveau rapport publié ce jeudi 14 octobre 2021.



L'indice d'engagement pour la réduction des inégalités (IERI) montre que 14 des 16 pays ouest-africains (dont le Sénégal) prévoient de réduire leurs budgets nationaux d’un montant total de 26,8 milliards (13 400 milliards Fcfa) de dollars au cours des cinq prochaines années, afin de combler en partie les pertes de 48,7 milliards de dollars subies en 2020 dans la région des suites de la pandémie. "Cette austérité a été encouragée par le FMI, à travers ses prêts COVID-19", selon l'Indice.



Cette ponction massive sur les finances publiques pourrait plonger des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et la faim et pourrait déclencher la pire crise des inégalités depuis des décennies. Les femmes seront plus durement touchées en raison de leur très forte concentration dans les emplois précaires et le travail de soin non rémunéré. Pendant ce temps, la richesse conjointe des trois hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest a augmenté de 6,4 milliards de dollars au cours des 17 premiers mois de la pandémie, un montant suffisant pour sortir 18 millions de personnes de l’extrême pauvreté, notent Oxfam et Development Finance International (DFI).



« Ce plan d’austérité est une relance aux forceps », a déclaré Assalama Dawalak Sidi, directrice régionale d'Oxfam en Afrique de l'Ouest. « Plutôt que d'investir dans un nouvel avenir positif pour les populations d'Afrique de l'Ouest, les gouvernements se tournent vers le modèle d’austérité des années 1980, pourtant largement discrédité. Le danger est que ces décisions aggravent la pauvreté et fassent monter en flèche les inégalités. »



« Ceci intervient alors que la région a perdu l'équivalent de 7 millions d'emplois, mais aussi dans un contexte d'augmentation des taux d'infection liés à la COVID-19, de manque de vaccins pour la grande majorité de la population, et d'une des pires crises de la faim au Sahel », a déclaré Mme Sidi. « Ce n'est pas le moment pour les gouvernements de désinvestir dans les services publics et autres biens communs dont des millions de personnes, ont besoin. »



L’indice classe les 15 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Mauritanie (CEDEAO+) en fonction de leurs politiques en matière de services publics, de fiscalité, de droits des travailleurs, d'agriculture paysanne et de réponse à la pandémie, domaines essentiels pour réduire les inégalités et surmonter la tempête COVID.



L'indice souligne que les gouvernements d'Afrique de l'Ouest sont à nouveau les moins engagés de l’Afrique dans la réduction des inégalités. La plupart des mesures de soutien prises en réponse à la COVID-19 étaient temporaires et ont peu contribué à réduire les inégalités, tout en provoquant une forte augmentation de la dette - le service de la dette en 2020-2021 drainera environ 61,7 % des recettes publiques d’Afrique de l'Ouest.