Ahmad Khadafi sur l'affaire Sarkozy : "Khadafi était un dictateur, mais pas un menteur"

Selon le site du journal français Le Figaro, Nicolas Sarkozy a dénoncé devant ses juges une manipulation et une absence de preuve matérielle concernant les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ex-président français a également mis en doute les accusations de Mouammar Kadhafi et « de sa famille et de sa bande ». Ahmad Kadhafi, le cousin du guide libyen, réagit sur RFI. Il confirme le financement libyen et explique que plusieurs dirigeants libyens étaient au courant. Il répondait à Houda Ibrahim.



Rfi