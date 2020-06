Aide alimentaire : Macky Sall annonce la fin de la distribution au plus tard le 15 juillet

Dans son adresse à la Nation ce lundi, le président sénégalais, Macky Sall a annoncé la fin de la distribution de l’aide alimentaire au plus tard le 15 juillet prochain. Par la même occasion, le chef de l’Etat a fait savoir que « sur les 552 communes du pays, 438 ont terminé la distribution ; le reste des opérations est en cours dans 114 communes, soit un taux de réalisation de 79,34% ».



« Des quotas spécifiques seront alloués aux chauffeurs du transport interurbain (14.000 kits), aux réfugiés (4 262 kits), aux titulaires de Cartes d’égalité de chance (54. 219 kits) et aux personnes omises du Programmes national de bourses de sécurité familiale (42.650 kits) », a dit le chef de l’Etat.



S’agissant de l’appui à la Diaspora à hauteur de 12,5 milliards de F CFA, Macky Sall a informé que « la plateforme ouverte à cet effet, a enregistré plus de 200 000 inscriptions provenant de 142 pays. 60 000 demandes ont été déjà satisfaites. Les opérations se poursuivent avec la troisième et dernière phase ».



En outre, le gouvernement a facilité le rapatriement de 3.505 compatriotes bloqués à l’étranger par la fermeture des frontières aériennes, s'est-il félicité. Avant d'annoncer que « les vols se poursuivront pour une vingtaine de pays, jusqu'au 3 juillet ».