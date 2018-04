Air Sénégal Sa va démarrer ses activités la semaine prochaine (Ministre)

La compagnie aérienne sénégalaise, Air-Sénégal Sa va démarrer ses services dès la semaine prochaine. Du moins, si l'on en croit à l'annonce faite par le ministre des Transports/Aériens, Maïmouna Ndoye Seck qui précise que ce sont les activités domestiques vont reprendre en premier.

«Air-Sénégal va bientôt démarrer ses activités surement la semaine prochaine sur les activités domestiques. La compagnie est dotée de deux (2) avions (ATR ; 72-600) qui ont été présentés lors de l’inauguration de l’Aéroport Internationale de Dias AIBD », a informé le ministre des Transports/Aériens.

Maïmouna Ndoye Seck de rassure les populations quant à la sécurité et la sureté de cette compagnie. «Depuis lors, ce sont les activités de certifications de la compagnie qui étaient en cours pour s’assurer des conditions de sécurité et de sûreté et ces activités viennent de se terminer», a-t-elle assuré.