Al Nassr : Zidane a reçu une offre à prix d’or

Les dirigeants qatariens du Paris SG ne sont pas les seuls a rêvé de Zinédine Zidane. Pour remplacer Garcia, la formation saoudienne avait ciblé deux coaches ; José Mourinho et surtout Zinedine Zidane. Toutefois, recruter le Français serait le rêve des Saoudiens et pour ce faire, ils comptent sur le soutien de CR7 rapporte le journal Footmercato.



Le média a d’ailleurs ajouté que l’international portugais (198 sélections, 122 buts) participait grandement au processus de recrutement du nouveau coach d’Al Nassr. Du côté de Figaro, ces derniers seraient prêts à offrir 60 millions d’euros par saison à l’ancien entraîneur du Real Madrid.



Sans club depuis qu’il a quitté les merengues en 2021, Zizou a été annoncé à Paris, Manchester, Turin ou encore à nouveau à Madrid si Carlo Ancelotti (sous contrat jusqu'en 2024) venait de quitter ses fonctions.



Garcia n’aura pas tenu bien longtemps. Arrivé aux commandes d’Al Nassr en juillet 2022, Rudi Garcia a déjà fait ses valises. Deuxième du classement de son championnat, Al Nassr a décidé de se séparer du technicien français. Et pour certains, si l’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL a sauté, c’est en grande partie à cause de Cristiano Ronaldo.



Reste à savoir si le champion du monde 98 pourra résister à une telle offre.