Aliou Cissé, ce génie incompris (Par Bagnick Ndiaye)

Les critiques, elles ont été là, très acerbes, subjectives pour la plupart. La critique, elle est subjective lorsque la personne qui l'émet, ne propose absolument rien du tout. Ces genres de critiques ont accompagné jusqu'ici son parcours à la tête de la sélection nationale sénégalaise.



Malgré tout, le monsieur en a pris acte et a continué à bosser. Il n'a cessé de se remettre en cause car il savait ce qu'il voulait, comment il pourrait y arriver. Sa force est d'abord mentale. Il a su faire face. Il a résisté, aidés en cela par ses joueurs qui ont toujours été les boucliers. Son armée a livré la bataille qu'il fallait pour l'honneur du chef de guerre qu'il est. De la loyauté chez #MANINHO et ses partenaires.



Mais le propre du métier d'entraîneur est ainsi, comme il l'a souligné après la demi-finale contre le Burkina Faso. Après Aliou, celui qui viendra, y goûtera indéniablement. La preuve, beaucoup d'entraîneurs présents dans cette compétition, éliminés, quand ils sont rentrés à la maison, sont constamment critiqués, certains sous la menace d'un limogeage, d'autres le sont déjà pour non atteints des objectifs assignés.



La critique est bonne si elle offre des pistes pour faire bouger les lignes. Celle- là est constructive et est la bienvenue pour la construction de n'importe quelle œuvre. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré par des attaques personnelles. En un moment donné, il faut prendre du recul et savoir où on est.



Aliou a toujours eu de la foi, de l'humilité, oui, Aliou en a montré durant toute la compétition. Il s'est remis en question. Il a essuyé énormément de critiques, oui énormément pour la plupart infondées.



Aliou est à couver.

Aliou est à protéger.

Aliou est à chouchouter.

Aliou est à adorer.



Par moment, il a écouté ce que disaient les gens pour avancer. Il a eu une écoute active. Cela fait partie de l'humilité qui façonne sa personne.

Aliou a diablement progressé dans cette Can. Pas seulement en tant qu'entraîneur mais aussi en tant qu'Homme.



Le football est une passion chez Aliou. Le football c'est ce qu'a toujours fait Aliou depuis sa tendre enfance. Aliou est un passionné qui aime ce qu'il fait. C'est grâce à ce football que Aliou existe.



Certes, il faut accepter que le football n'appartienne pas seulement au sélectionneur, mais il faut que nous autres supporters aidons Aliou a respecté ses choix, même si nous ne sommes pas d'accord.



Hier, lorsque j'ai vu Amédine Sy qui consolait Bacary Cissé de "Record " pleurait comme un gamin de 10 ans, je me suis dit, cette équipe n'a que des inconditionnels. Et que dire de nos vaillants soldats de la télévision nationale, Ibrahima Mboup et Elhadj Thierno Dramé submergés par l'émotion ? Ils étaient sans voix. Pleurs aux micros ! Bravo les gars, vous nous avez montré que vous êtes d'abord des supporters de cette équipe avant la profession du journalisme. Respect les Amis !



Ce peuple est passionné de sport. Il a toujours couru derrière un sacre continental au point qu'il était excessif dans les critiques.



Alhamdoulilah, rendons grâce à Dieu une fois encore. Le reste sera encore plus enchanteur.



#MERCI_INFINIMENT_ALIOU