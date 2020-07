Après l'affaire des gazelles Oryx, un présumé scandale foncier pèse sur le ministre Abdou Karim Sall

En plus de l'affaire des six (6) gazelles oryx, le ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall est éclaboussé par un présumé scandale foncier. En effet, le quotidien L'Observateur dans sa parution de ce vendredi 17 juillet, renseigne que le ministre aurait dépecé 15 hectares dans la forêt classée de Mbao qu'il a attribué à quatre (4) grosses entreprises.



Il s'agit des sociétés Getran SA, Holding Guéye, Martilia et une autre que le journal n'a pas identifié.