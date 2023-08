Arrestation et emprisonnement de Me Branco au Sénégal: le Bâtonnier de Paris et le Syndicat des avocats de France se mobilisent

Juan Branco a été arrêté dans l’exercice de la défense de son client. Inacceptable.



Nous apportons notre soutien inconditionnel à @anatolium, et exigeons sa libération immédiate

— SAF Paris (@Saf_Paris) August 6, 2023



Juan Branco a manifestement été interpellé et incarcéré en sa qualité d’avocat, dans l’exercice de sa mission de défense. Ceci n’est jamais tolérable.

Nous espérons sa libération rapide. https://t.co/FyTGkT3cGI

— Association des Avocats Pénalistes (@AssoADAP) August 6, 2023

Avec @vincent_niore, nous rappelons le caractère sacré des droits de la #Défense. Aucun avocat ne doit être entravé dans sa mission, où qu’il soit et quel qu’il soit. La situation de notre confrère, Juan Branco, incarcéré au Sénégal nous préoccupe. Nous agissons activement pour…

— Bâtonnière de Paris (@batonnierparis) August 6, 2023



Le Sénégal et surtout @Macky_Sall doivent libérer Juan Branco et la diplomatie francaise ne doit pas accepter qu'un de ses avocats soit fait prisonnier politique car il a dénoncé des crimes contre l'humanité à la cour pénale internationale.



Je signehttps://t.co/IKpz75lJr3

— Ilan (@Ilangabet) August 6, 2023



Quelques heures après l'annonce de l'arrestation de Me Juan Branco au Sénégal, ses collègues français ont sonné la mobilisation pour exiger sa libération. Le Syndicat des avocats de Paris (SAF) a publié ce dimanche un message de soutien sur Twitter et pour exiger sa libération immédiate.PressAfrik est également entré en contact avec Me Corine Dreyfus Schmidt, Vice-présidente de l'Union des pénalistes européens. Elle informe que le Bâtonnier de Paris se mobilise et que ce n'était pas tolérable qu'une personne soit interpellée et emprisonnée en sa qualité d'avocat, dans l'exercice de sa mission de défense.Par ailleurs, l'Association des avocats pénalistes français a abondé dans le même sens que Me Schmidt dans un tweet de soutien à Me Juan Branco.Le Bâtonnier de Paris a également réagi et demandé la libération de Me Juan Branco. "Avec Vincent Niore (Vice-président du Bâtonnier de Paris), nous rappelons le caractère sacré des droits de la Défense. Aucun avocat ne doit être entravé dans sa mission, où qu’il soit et quel qu’il soit. La situation de notre confrère, Juan Branco, incarcéré au Sénégal nous préoccupe. Nous agissons activement pour sa libération, en concertation avec ses avocats", a indiqué la Bâtonnière de Paris, Julie Couturier, dans un tweet sur le réseau social X.Beaucoup d'autres avocats français ont publié des messages de soutien et des vidéos pour témoigner leur soutien à leur collègue Me Branco. Une pétition a même été lancée ce dimanche par l'Editorialiste français Didier Maisto. Une pétition partagée sur le Réseaux sociaux par des militants de défense des droits de l'homme, et qui a déjà enregistré plus de 2100 signatures en 4 heures.Pour rappel, Me Juan Branco qui ait partie des avocats du principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, a été arrêté samedi par la police mauritanienne à Rosso avant d'être livré aux autorités sénégalaises qui l'ont transféré à Dakar et envoyé à la prison de Rebeuss dans la nuit du dimanche.