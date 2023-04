Arrêté pour arnaque autour d'une supposée sextape de Sonko, Sidy Ahmed Mbaye libéré sur ordre du procureur

L’affaire des supposées sextapes d’Ousmane Sonko vendues à 10 millions F Cfa a connu un rebondissement. Sidy Ahmed Mbaye, principal mis en cause, a été auditionné par les enquêteurs de la Section de recherche de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Il a été placé en garde à vue pour « escroquerie ».



En effet, son audition fait suite à la plainte de M. Nguer, l’activiste apériste qui lui reproche de l’avoir « escroqué à hauteur de 10 millions ». Le mis en cause aurait d’ailleurs avoué avoir encaissé ladite somme, en échange d’une clé Usb contenant une vidéo de Sonko. Sauf que finalement, il n’en était rien.



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, le témoin en charge contre le leader de Pastef dans l’affaire du « viol et menace de mort » contre Adji Raby Sarr, a été libéré tard dans la nuit sur convocation sur ordre du parquet.