Assemblée nationale: Thierno Alassane Sall demande aux députés de saisir de la question de la participation de l’Armée sénégalaise dans une intervention au Niger

Le député non-inscrit Thierno Alassane Sall n’a pas utilisé son temps de parole pour parler du projet de loi portant modification du Code électoral. Le leader de la République des Valeurs qui estime avoir déjà donné son opinion sur le sujet, a plutôt choisi de s’exprimer sur la probable participation de l’armée sénégalaise dans une intervention au Niger contre le régime Putschiste.



D’emblée, il estime que les sanctions infligées au « peuple nigérien qui l’un des plus pauvres au monde » sont injustes. Thierno Alassane Sall qui a qualifié la Cedeao comme un syndicat de chefs d’Etat, pense qu’une intervention militaire au Niger va plonger là sous région dans une instabilité et une insécurité sans précédent. Aussi, pense-t-il que cette guerre qui se prépare contre les putschistes nigériens va scinder la sous-région en deux.



Le parlementaire a également demandé à ses collègues députés de se saisir de la question et de convoquer le chef de l’Etat sénégalais « qui n’a pas l’aval du peuple sénégalais pour engager son armée dans une intervention au Niger ».