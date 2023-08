Attaque au cocktail Molotov : les auteurs seront arrêtés et mis hors d’état de nuire, promet Macky

Le président Macky Sall a promis que les auteurs de l’attaque au cocktail Molotov ayant fait 2 morts et 5 blessés à Dakar, et leurs complices seront recherchés, arrêtés et mis hors d’état de nuire.



« Les auteurs et leurs complices seront recherchés, arrêtés et mis hors d’état de nuire », rapporte le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, citant le chef de l’État, dans le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall a « dénoncé et condamné fermement cet acte terroriste odieux et criminel contre des populations innocentes ».



Il a tenu à « rassurer les populations que toutes les dispositions appropriées sont prises par l’État pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’étendue du territoire national ». Avant de dénoncer les « tentatives de subversion et de déstabilisation », ainsi que les « menaces et violences préméditées ».