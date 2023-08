Attaque au cocktail molotov sur un bus AFTU: c'est une moto qui serait à l'origine (Responsable)

Un bus King Long de l'Association pour le financement des transports urbains (AFTU) a été attaqué ce mardi après-midi par moyen d'un jet de cocktail molotov alors qu'il transportait des passagers. Les faits ont eu lieu à Yarakh (banlieue dakaroise). Selon le vice-président de l'association précitée, il y a 2 morts et 5 blessés décomptés pour le moment.



"L'attaque a fait pour le moment deux morts et cinq blessés graves. D'après mes renseignements, c'est le conducteur d'une moto qui a jeté le cocktail molotov dans le bus avant de prendre la fuite", a indique le vice-président de l'AFTU, contacté par PréssAfrik.



Depuis le placement en détention de Ousmane Sonko lundi par le doyen des juges Maham Diallo, plusieurs localités du pays dont Dakar et Ziguinchor sont en proie à des manifestations violentes. Rien que dans la journée d'hier, 3 décès de manifestants ont été enregistrés dont un à Pikine et deux autres à Ziguinchor (Sud du Sénégal).