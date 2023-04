Attaqué par les responsables de BBY, Idy revient sur sa décision après la pique lancée à Macky

Le président du parti Rewmi est revenu sur sa décision. Dans un premier communiqué Idrissa Seck appelle ses militants à ne répondre aux attaques de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dont il est victime depuis sa sortie que si celles-ci viennent du président Macky Sall ou de Abdoulaye Daouda Diallo Un nouveau document a été publié quelques minutes plus tard. Dans nouvelle cette version, il "invite ses partisans à ne pas réagir aux attaques violentes inappropriées de certains acteurs de BBY" écartant ainsi Macky Sall et son directeur de cabinet.



« J’invite tous les responsables du parti REWMI à ne pas réagir aux attaques violentes et inappropriées de certains acteurs de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY)", déclare-t-il.

Il ajoute : « J’ invite tous les responsables et militants de Rewmi à considérer toutes les dites attaques comme des insignifiances quelle qu'en soit la provenance".



Le président du Conseil économique et sociale (Cese) demande « à tous nos responsables de poursuivre l’application stricte de la feuille de route que je vous ai déclaré avoir été fixée par le Président de notre coalition: « Fortifier nos partis respectifs et consolider l’unité et la solidarité au sein de notre coalition. »



Toutefois, il précise que : « tout ce que je dirai et ferai, ne sera guidé que par une seule et unique boussole :« l’intérêt national vital du Sénégal» » .