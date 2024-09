Attaque terroriste à Bamako : l'état major confirme quelques pertes en vies humaines du côté de l'armée

Ce mardi 17 septembre 2024 des terroristes ont réussi à entrer à Bamako, capitale du Mali où ils ont attaqué un bâtiment de la gendarmerie malienne et une zone militaire de l'aéroport de Bamako. Suite à cette attaque revendiquée par le Jnim, groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, les autorités maliennes ont confirmé que Bamako a enregistré quelques pertes en vies humaines parmi les militaires.



« Cette attaque lâche et perfide a occasionné quelques pertes en vies humaines côté ami », notamment des élèves gendarmes, a indiqué l'état-major sans plus de précision. L'état-major reconnaît qu'outre l'école de gendarmerie des installations et du matériel ont été touchés dans la zone aéroportuaire »