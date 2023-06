Au moins 42 morts et des milliers de déplacés après d’importantes inondations en Haïti

Les intempéries ont causé d’importantes inondations et glissements de terrain dans sept des dix départements du pays, déjà plongé dans une crise humanitaire alimentée par la violence des gangs. Selon l’ONU qui dénombre pour sa part 15 morts et 8 disparus, les pluies ont affecté 37.000 personnes et causé 13.400 déplacés.

“Dégâts considérables”

La ville de Léogane, située à 40km au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince, a été particulièrement touchée, les dégâts ayant été provoqués par trois rivières en crue. Au moins 20 personnes y sont mortes, d’après le premier bilan des secours. “Les habitants sont aux abois. Ils ont tout perdu. Les eaux ont ravagé leurs champs, emporté leur bétail”, a décrit à l’AFP le maire de Léogane, Ernson Henry.

Des milliers de familles sont sinistrées dans sa commune a-t-il aussi indiqué, soulignant que la population avait besoin de nourriture, d’eau potable et de médicaments en urgence. Ces inondations ont également fait d’importants dégâts matériels à travers le pays, détruisant des centaines de maisons et endommageant plusieurs routes.

“Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cyclone ou d’une tempête tropicale, les dégâts observés dans les zones touchées sont considérables”, a ainsi déploré Jean-Martin Bauer, coordinateur pour l’ONU de l’action humanitaire en Haiti dans un communiqué. Le Premier ministre Ariel Henry a activé en réponse le Centre d’opération d’urgence nationale (COUN).