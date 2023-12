Au moins quinze personnes tuées dans une fusillade à Prague, l'assaillant "éliminé"

Une fusillade a eu lieu jeudi dans un bâtiment universitaire du centre de Prague, en République Tchèque, faisant au moins 15 victimes, selon la police. Le tireur, un étudiant au sein de l'établissement, a été "éliminé", ont indiqué les forces de l'ordre.



Un homme armé a tué au moins 15 personnes et en a blessé des dizaines d'autres dans un bâtiment universitaire du centre de Prague, a annoncé jeudi 21 décembre la police tchèque, affirmant que l'assaillant, un étudiant au sein de l'établissement, avait été "éliminé".



La fusillade s'est produite à la Faculté des arts, dont les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention de la police. La chaîne de télévision privée Nova TV a fait état d'une explosion et d'un tireur sur le toit du bâtiment situé dans le centre historique de Prague.



Le service des urgences de Prague a indiqué sur X qu'un "grand nombre d'unités ambulancières" avaient été déployées à la faculté, ajoutant que parmi les blessés il y avait des cas très graves.



Le ministre de l'Intérieur, Vit Rakusan, a dit à la télévision publique que la présence d'"aucun autre tireur" n'avait été "confirmée" et a appelé la population à suivre les instructions de la police. Les policiers ont bouclé la zone et demandé aux personnes habitant à proximité de rester chez elles.



"Émotion" et "solidarité"

Le président tchèque s'est dit "choqué" par la fusillade meurtrière. "Je suis choqué par ces événements... Je voudrais exprimer mon profond regret et mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de la fusillade", a-t-il déclaré Petr Pavel, qui achève jeudi une visite de deux jours à Paris, sur X, ancien Twitter.



La Première ministre française, Élisabeth Borne, a exprimé "l'émotion" et "la solidarité" de la France après la fusillade meurtrière qui "a durement frappé le peuple tchèque" dans une faculté de Prague.

"J'ai échangé avec le président tchèque [Petr] Pavel, et je lui exprime à titre personnel, au nom de mon gouvernement, et je n'en doute pas, en notre nom à tous, mon soutien et ma solidarité", a-t-elle déclaré à l'Assemblée nationale.



La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi adressé à Prague un message de compassion.



"Je suis choquée par la violence insensée de la fusillade qui a coûté la vie à plusieurs personnes aujourd'hui à Prague. J'exprime mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple tchèque dans son ensemble. Nous nous tenons à vos côtés et pleurons avec vous", a-t-elle écrit dans son message sur X.





France24 Avec AFP