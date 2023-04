Audition: Bassirou Diomaye Faye assume son texte et déclare être un "otage" du régime de Macky

Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général et Numéro 2 du parti Pastef Les Patriotes, sera à nouveau présenté au juge ce mardi, après un premier retour de parquet. Il a été arrêté vendredi soir pour notamment « ouvrage à magistrat ». Selon Les Echos qui cite un avocat de M. Faye, le chef du parquet a ouvert une information judiciaire.



Le journal est aussi revenu sur les détails de son audition. En effet, le secrétaire général de Pastef a été entendu sur le texte en question intitulé « La clochardisation continue » et qui a fait le tour de la toile.



Face aux enquêteurs, Bassirou Diomaye Faye a avoué être l’auteur du texte. Il ne reconnait tout de même pas le délit de "diffamation" sur un corps constitué à lui imputé ; tout comme il a nié les infractions de diffusion de fausses nouvelles, d’outrage à magistrats.



Dans sa défense, le numéro 2 de Pastef a soutenu que chacun est libre d’interpréter comme il l’entend. Il a aussi dénoncé la violation des droits de son leader Ousmane Sonko. Sur le fameux passage où il écrit que des magistrats ont une mission qui est « d’égorger, de dépecer et de servir de la viande fraîche d’opposant politique au Président Macky Sall », il a rétorqué n’avoir visé personne.



Il a dit n’avoir remarqué que c’est par le biais de décisions de justice que les candidats de l’opposition sont souvent écartés des joutes électorales.



Il a ajouté qu’il fustige non pas tous les magistrats, mais une infime partie. Interpellé à nouveau sur le caractère diffamatoire de ses propos, il a dégagé en touche.



Pour sa défense, il a informé qu’il a juste apporté un regard critique sur le fonctionnement de la justice par rapport à une situation, notamment l’enrôlement du dossier de son leader pour le 17 avril alors que les délais de recours courent toujours.



Bassirou Diomaye Faye de conclure en dénonçant les circonstances de son arrestation qu’il qualifie « d’arbitraires ». Il a aussi déclaré qu’il est un « otage » du régime de Macky Sall.