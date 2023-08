Ayib Daffé député (YAW) au ministre de l'Intérieur: " le Sénégal ne doit pas se laisser entraîner dans une guerre"

Le Sénégal participera à une éventuelle intervention militaire au Niger si l'organisation des Etats ouest-africains Cédéao décide une telle action à la suite du putsch mené à Niamey, a déclaré jeudi la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall.



Ce samedi à l'Assemblée nationale le député de Yewwi Askan Wi Ayib Daffé a fait savoir au ministre de l'Intérieur que le " Sénégal ne doit pas se laisser entraîner dans une guerre au Niger. Le Sahel a besoin de paix. Nous appelons le président Macky Sall a ne pas entraîner nos soldats. Notre soutien au peuple du Niger".



S'agissant du vote de la loi modifiant le code électoral qui permettrait à Khalifa Sall et Karim Wade de retrouver leur éligibilité, le deputé de l'opposition de rappeler à Antoine Félix Diome que "réparer une injustice c'est bien. Mais le mieux c'est de ne pas la commettre. Monsieur le ministre, l'ironie de l'histoire est que vous étiez présenté comme un boureau. Aujourd'hui vous êtes le sauveur".



Naturellement, le parlementaire, membre de la coalition Yewwi Askan Wi a appelé "à libérer Ousmane Sonko et les otages politiques".



Pour ce qui est du décret de dissolution du parti Pastef, Ayib Daffé parle d'une décision " injuste et indigeste et que le parti vivra et vaincra."