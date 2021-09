Beach Soccer : Les primes perçues, l’équipe nationale honorée par la FSF participera à la coupe intercontinentale à Dubaï

La fédération sénégalaise de football a tenu à honorer les Lions du sable suite à leur parcours en coupe du monde de la discipline qui s’est tenue du 19 au 28 aout passé en Russie. L’instance les a félicité et réitère son soutien à l’équipe nationale pour les prochaines échéances lors d’une cérémonie « Sargal » ce mercredi.



Le président de la fédération sénégalaise de football (FSF) Augustin Senghor, a présidé la cérémonie. Il a rappelé les bonnes performances du Sénégal lors de ce mondial où les Lions se sont arrêtés à la 4e place, en perdant la petite finale. Les Lions ont décroché une qualification historique en demi-finale de la coupe du monde de Beach Soccer lors de cette édition. En plus du trophée « Ballon de Bronze Adidas » remporté par Raoul Mendy qui avec 7 buts est donc le troisième meilleur buteur du tournoi. Ce qui permet à l’équipe de rentrer avec un trophée, une régularité pour le quintuple champion d’Afrique.



L’instance a aussi remis aux joueurs « les primes d’objectif » soit la qualification en demi-finale. Au nombre de 15, chaque joueur a reçu la somme de trois millions de FCFA. Le staff technique composé de 9 membres a aussi reçu la somme de 6 millions de FCFA.



L’équipe nationale du Sénégal va participer à la coupe intercontinentale de Beach Soccer à Dubaï. L’événement est prévu du 2 au 6 novembre prochain et va regrouper les huit meilleures équipes au monde. Un rendez-vous à ne pas manquer selon Augustin Senghor, qui souhaite voir le Sénégal « se frotter aux meilleurs pour être le meilleur ». Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers seront en regroupement dés la semaine prochaine.



