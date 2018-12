Belgique: le Premier ministre Charles Michel démissionne

Le roi Philippe a mis sa décision en suspens et décider de ne pas décider tout de suite. Il faut rappeler que les Belges sont habitués à ne pas avoir de gouvernement fédéral et les procédures sont rodées. Cette séquence devrait ouvrir la voie au maintien de Charles Michel à la tête d’un gouvernement fédéral qui ne serait pas un gouvernement de plein exercice, mais uniquement en affaires courantes.

Des élections législatives sont prévues fin mai, en même temps que les élections européennes et il est peu probable que des élections anticipées se tiennent d'ici là. Cela devrait donc être un gouvernement en affaires courantes d’ici fin mai avec Charles Michel à sa tête et qui devra, au cas par cas, chercher des solutions pour ficeler les derniers dossiers importants de sa législature.

Dans la forme, le Premier ministre belge démissionne suite à une motion de défiance déposée par les quatre partis de gauche, socialistes et écologistes, flamands et francophones. Ils ont refusé la proposition de solution transitoire mise en avant par Charles Michel pour attendre les législatives de mai.