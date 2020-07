Biden, Musk ou Obama...les comptes Twitter de personnalités ont été piratés

Des entreprises comme Uber ou Apple ont également été ciblées par ce piratage massif aux cryptomonnaies.



Les comptes Twitter de personnalités américaines, dont Bill Gates, Elon Musk ou encore Joe Biden et Barack Obama, et de grandes entreprises comme Apple et Uber ont été victimes ce mercredi 15 juillet après-midi d’un piratage massif aux cryptomonnaies.



Des messages, rapidement effacés par les comptes visés, invitaient notamment les internautes à faire parvenir des bitcoins à des adresses spécifiques, prétendant renvoyer en échange le double des montants transférés.



“Joyeux mercredi! J’offre des bitcoins à tous mes abonnés. Je double tous les paiements envoyés à l’adresse bitcoin ci-dessous”, ont notamment pu lire les usagers de Twitter sur le compte d’Elon Musk, le fantasque patron de Tesla. Des messages similaires ont aussi été publiés sur le compte de Bill Gates, du patron d’Amazon Jeff Bezos, du candidat démocrate à l’élection présidentielle Joe Biden ou encore de l’ancien maire de New York Mike Bloomberg.



Même si les messages ne sont restés en ligne que très peu de temps, ils ont quand même fait des victimes: selon le site spécialisé Blockchain.com, qui trace les transactions effectuées en cryptomonnaies, un total de 12,58 bitcoins, soit près de 116.000 dollars, a été envoyé vers l’une des adresses mentionnées dans les tweets frauduleux.



Les comptes certifiés privés de tweets par mesure de sécurité

Twitter a rapidement confirmé “un incident de sécurité“et dit travailler à sa résolution.



“Il se peut que vous ne puissiez pas tweeter ou réinitialiser votre mot de passe pendant que nous examinons et résolvons cet incident”, a prévenu la plateforme, un peu plus tard alors que de nombreux utilisateurs, notamment ceux disposant d’un compte certifié, se trouvaient dans l’impossibilité de publier des messages.



La situation est revenue à la normale après environ deux heures. Toutefois, Twitter n’a pas exclu de futurs bugs éventuels. “Nous continuons de travailler sur la résolution du problème, et cette fonction pourrait disparaitre et revenir”, a prévenu le réseau social dans la soirée alors que ses utilisateurs certifiés, dont le président Donald Trump, pouvaient de nouveau poster des messages.



“L’hypothèse la plus probable est que les pirates soient entrés en possession du panneau d’administration des employés de Twitter, qui permet de modifier les mots de passe et de désactiver les authentifications à plusieurs facteurs”, avance Rachel Tobac, présidente de la compagnie de cybersécurité SocialProof Security. Une telle manipulation, précise Rachel Tobac, a pu permettre à des individus ou des groupes malveillants de prendre le contrôle des comptes attaqués.



Dans une série de tweets quelques heures après l’incident, Twitter a confirmé cette hypothèse, expliquant avoir immédiatement “bloqué les comptes compromis. Nous ne restaurerons l’accès au compte à son propriétaire d’origine que lorsque nous serons certains de pouvoir le faire en toute sécurité.” La plateforme a aussi expliqué avoir intentionnellement empêché la publication des tweets via des comptes certifiés pendant qu’elle menait de premières investigations, une mesure “gênante mais importante pour réduire les risques.”