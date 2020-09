Biélorussie : des centaines d'arrestations lors d'une nouvelle journée de manifestations

La détermination des manifestants ne faiblit pas à Minsk, en Biélorussie. Malgré une forte présence policière, des dizaines de milliers de Biélorusses ont défilé une nouvelle fois, dimanche 6 septembre, dans la capitale biélorusse, ainsi que dans d'autres villes du pays, pour dénoncer la réélection du président Alexandre Loukachenko.



Brandissant les couleurs blanches et rouges de l'opposition, la foule a convergé depuis différents quartiers de Minsk vers le centre-ville, où un important dispositif de sécurité a été mis en place avec le déploiement de blindés et de l'armée autour de plusieurs bâtiments importants, rapporte l'AFP. Selon le correspondant de France 24, Gulliver Cragg, la mobilisation était supérieure à celle des précédentes manifestations.



Des centaines d'arrestations



La police bélarusse a fait état lundi de 633 arrestations, soit la répression la plus importante depuis début août. Autre arrestation symbole d'une intensification de la répression de la part des autorités, celle de l'opposante Maria Kolesnikova, l'une des seules figures importantes du mouvement de protestation ayant choisi de ne pas s'exiler à l'étranger. Selon des témoignages recueillis par ses alliés politiques, l'opposante a été emmenée dans un véhicule lundi matin par des inconnus et ne répond plus à son téléphone. Elle est membre du "conseil de coordination" de l'opposition, contre lequel les autorités ont engagé des poursuites judiciaires pour "menace à la sécurité nationale".



En début de soirée, alors que les manifestants évacuaient progressivement les environs du palais de l'Indépendance, des images montraient des hommes cagoulés, en civil et armés de matraques circulant dans le centre-ville et pourchassant des manifestants.



D'autres manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays, notamment à Grodno (ouest) ou Brest (ouest) où des arrestations ont eu lieu.



Environ 250 personnes ont été arrêtées dans le pays dont près de 175 à Minsk, selon l'ONG Viasna. La porte-parole du ministère de l'Intérieur a refusé de confirmer de tels chiffres à l'AFP.