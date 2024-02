Bilan des Ligues 1 et 2: la LSFP note du fair-play et de la sportivité durant la phase aller

« On a remarqué que le fair-play et la sportivité étaient de mise durant la phase aller. Il y a pratiquement pas beaucoup d’incidents, mais des incidents mineurs ont été notés sur quelques matchs, en ligue 1, et pour la ligue 2, il n’y a aucun incident. C’est ce qui explique le retour des spectateurs dans les stades », a-t-il fait savoir ce vendredi lors d’une conférence de presse.

Poursuivant, Amsata Fall souligne la présence des spectateurs dans les stades.

« On a remarqué qu’il y avait 114.333 de spectateurs, avec plus de 119.904.846 de recettes brutes de la première à la treizième journée. Les stades qui accueillent le plus de monde sont l’AS Pikine, le Jaraaf, le Stade de Mbour, Teungueth FC, le Casa-Sports, Guédiawaye FC et la Linguère de Saint-Louis ».



Durant cette conférence de presse le directeur exécutif de la Ligue de Football Professionnel, a saisi l’occasion pour revenir sur le bilan des meilleures équipes en phase aller.



« La meilleure attaque se trouve être le Jaraaf avec 16 buts inscrits, et la meilleure défense c’est Dakar Sacré-Cœur avec 4 buts concédés et Teungueth FC 5 buts encaissés, pour la ligue 1. En ligue 2, la meilleure attaque c’est HLM avec 18 buts marqués, la meilleure défense c’est le CNEPS Excellence, Wally Daan et Thiès FC, avec 8 buts encaissés chacun », a dit M. Fall.

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), a fait le bilan des Ligue 1 et Ligue 2 à mi-parcours et aussi dégagé les perspectives de la phase retour. Selon Amsata Fall, directeur exécutif de la LSFP indique que le fair-play et la sportivité ont été au rendez-vous durant la phase aller.