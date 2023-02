Burkina Faso : Médecins sans frontières condamne l'assassinat de deux de ses employés, attaqués par des hommes armés

Un chauffeur et un superviseur logistique burkinabè de Médecins sans frontières ont été tués dans le nord-ouest du Burkina Faso mercredi matin.



Médecins sans frontières (MSF) condamne l'assassinat mercredi 8 février dans la matinée de deux de ses employés au Burkina Faso. Dans un communiqué publié mercredi soir, l'association humanitaire explique que les deux employés sont morts dans l'attaque d'une voiture médicale, sur la route entre Dédougou et Tougan, au nord-ouest du pays. L'association suspend ses activités dans la région de la Boucle du Mouhoun.



Selon l'association, une équipe médicale de quatre personnes étaient en route, dans une voiture "clairement identifiée", quand des hommes armés ont "fait feu sur l'équipage". Deux employés sont morts. Les deux autres ont réussi à prendre la fuite.



Les deux victimes, de nationalité burkinabè, étaient employées de Médecins sans frontières en tant que chauffeur et en tant que superviseur logistique. "Nous sommes bouleversés et indignés par cet assassinat, déclare Isabelle Defourny, présidente de MSF. Il s'agit d’une attaque délibérée et intentionnelle sur une équipe humanitaire clairement identifiée, dans le cadre de sa mission médicale."



Source: Franceinf o