CAF Awards 2025: Ghizlaine Chebbak, meilleure joueuse africaine de l’année
La Marocaine Ghizlaine Chebbak, capitaine des “Lionnes” de l’Atlas, a été sacrée meilleure joueuse de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, tenue mercredi soir à Rabat.
 
Aux côtés de Chebbak, la liste finale des candidates à ce titre comprenait également Sanaa Mssoudy, l’attaquante de l’AS FAR et de la sélection nationale du Maroc, et la Nigériane Rasheedat Ajibade, joueuse du PSG.
 
Ce prix a été remis par le président de la CAF, Patrice Motsepe.
Moussa Ndongo

Jeudi 20 Novembre 2025 - 01:56


