CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile sa liste des « Lions » cette semaine, sans conférence de presse

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, s'apprête à rendre publique, dans le courant de cette semaine, la liste officielle des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Chaque nom sera scruté, des cadres expérimentés à l'état de forme des jeunes prometteurs, l'objectif étant de composer l'équipe la plus compétitive pour le tournoi continental.



Le regroupement de l'équipe nationale débutera officiellement le lundi 8 décembre. Il est à noter que plusieurs joueurs considérés comme des cadres de l'équipe, dont Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy et Sadio Mané, sont attendus en avance. Leur présence précoce permettra de démarrer un programme physique adapté et d'assurer une préparation optimale du groupe.



Cependant, et contrairement aux habitudes, cette annonce cruciale se fera sans conférence de presse. L'absence de point presse s'explique par le calendrier chargé du sélectionneur. Pape Thiaw doit en effet se rendre aux États-Unis dès le 5 décembre pour participer au tirage au sort de la Coupe du monde 2026.



Cette mission prioritaire aux côtés de la FIFA ne lui permettant pas d'organiser un échange avec les médias, l'annonce de la sélection se fera directement auprès du public, des joueurs et du staff. Tous les regards sont désormais tournés vers la composition finale qui sera chargée de défendre les couleurs du Sénégal lors de la CAN 2025.