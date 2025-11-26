CAN 2025 : le calendrier des "Lions" du Sénégal dévoilé

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le calendrier officiel de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les "Lions" du Sénégal, évolueront dans le Groupe B.



Le premier match du Sénégal est prévu pour le 23 décembre 2025 à 18 h00 contre le Botswana. Ils affronteront ensuite la République Démocratique du Congo le 27 décembre à 18h00. La phase de groupes se clôturera le 30 décembre à 20h30 face au Bénin.



La compétition mettra aux prises 24 équipes réparties en six groupes, avec des matchs dans six villes marocaines : Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès. La phase éliminatoire débutera le 3 janvier 2026, avant la grande finale à Rabat le 18 janvier, note « Les Echos ».