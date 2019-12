CHAN 2020: la Tunisie renonce à y participer

La Fédération tunisienne de football et les clubs tunisiens ont décidé, d'un commun accord, de ne pas prendre part au Championnat d'Afrique des nations 2020 qui aura lieu en avril au Cameroun. Leur motif principal : un calendrier trop lourd pour supporter une telle compétition en plus.



La Tunisie ne participera pas, en 2020, au 3e CHAN de son histoire après ceux de 2011 (victoire) et de 2016 (quart de finaliste). Sur le terrain, les Aigles de Carthage ont pourtant validé leur billet en battant la Libye à deux reprises lors des qualifications en septembre et octobre 2019 (1-0, 2-1). Mais c'est en coulisses que le choix de ne pas y prendre part a été acté.



La CAF risque de sanctionner cette décision



Vendredi 20 décembre, la Fédération tunisienne de football a réuni les clubs tunisiens pour une assemblée générale durant laquelle le sujet a été évoqué, rapporte le correspondant de RFI Farouk Kattou. Et la décision a été prise d'un commun accord à l'unanimité : la Tunisie ne participera pas au CHAN 2020 au Cameorun (du 4 au 25 avril). Et ce même si cela doit conduire la Confédération africaine de football (CAF) à sévir.



La raison principale expliquant ce retrait est que la Fédération et les clubs considèrent que le calendrier sera trop chargé entre le championnat nationale, la Coupe de Tunisie, les rencontres continentales pour l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel en Ligue des champions CAF, sans oublier les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui vont reprendre fin mars pour l'équipe nationale.



De plus, le CHAN imposerait un arrêt des compétitions et une reprise durant le mois de ramadan, ce qui pourrait avoir une incidence non-négligeable sur les joueurs. Les staff médicaux des principaux clubs tunisiens ont d'ailleurs conseillé à la Fédération de ne pas participer au CHAN par crainte de blessures. Reste à savoir qui remplacera la Tunisie parmi les 16 participants au Championnat. S'agirat-il de la Libye, sélection éliminée par les Aigles de Carthage ?