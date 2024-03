Campagne à Thiès : Anta Babacar Ngom promet de régler les litiges fonciers en commençant par Ndingler

Accueillie en grandes pompes à Thiès par des militants et sympathisants venus de toutes les localités du département, la candidate du mouvement Alternative pour une relève citoyenne (Arc), Anta Babacar Ngom a axé son discours sur le problème des cheminots à la retraite. Présentement en mouvement pour réclamer le paiement de leurs pensions de retraite, elle a compati à leur cause.



« Nous pensons aux 1 500 cheminots à la retraite qui sont actuellement en mouvement. Nous condamnons cette attitude de l'Etat et disons à ces braves hommes que ce problème sera bientôt réglé. On ne peut pas parler de Thiès sans les chemins de fer. Donc négliger les cheminots est une injustice », a-t-elle dit.



La présidente du mouvement Arc estime que Thiès est une région essentielle pour le développement économique du pays. Aussi, elle promet d'améliorer le transport ferroviaire en faisant de sorte que le chemin de fer aille jusqu'à Saint-Louis, Podor, Matam, Tambacounda, Vélingara, Sédhiou et Cap Skirring.



Pour le secteur de l'industrie, Anta Babacar Ngom a annoncé que l'industrialisation est le secteur clé de son programme de gouvernance. Une fois élue, elle envisage de faire de Thiès le cœur de l'industrialisation.



Créer plus de 200.000 emplois pour l'agriculture



« Qui parle de Thiès parle aussi d'industrie. Les contrats que l'Etat a signés avec les industries ex- tractives seront revus pour voir s'ils profitent aux Sénégalais. On va imposer à ces entreprises d'employer les jeunes des localités où elles se trouvent. Nous n'accepterons pas qu'on nous vole nos ressources naturelles », a-t-elle déclaré.



Anta Babacar réserve aussi une place pour l'agriculture, l'élevage et la pèche. Elle promet d'améliorer ces secteurs et de créer plus de 200 000 emplois pour l'agriculture dans la région de Thiès. Aussi, la fille de l'homme d'affaires Babacar Ngom s'engage à régler les litiges fonciers. Je vais régler tous les problèmes de litiges fonciers, en commençant par le cas Ndingler et Mbour 4 », a-t-elle promis.

La candidate à la présidentielle compte également résoudre définitivement le phénomène de l'émigration clandestine en donnant de l’emploi aux jeunes.