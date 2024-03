Campagne électorale : Kanel s’engage à porter Amadou Ba à la tête du pays le 24 mars

Amadou Ba accueilli en héros à Kanel. Fidèle à la mouvance présidentielle depuis 2012 Kanel ne compte pas laisser en rade le candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. La population aux côtés des responsables politiques de la localité s'engage à porter Amadou Ba à tête du pays au soir du 24 mars comme il l'avait fait avec Macky en 2012 et 2019.



Entre Ourossogui, Orkadiéré, en passant par Kanel et Bakel, les populations sont sorties en masse pour réitérer leur soutien au candidat choisi par le Président Macky Sall. Amadou Ba, dans son trajet a fait escale à Kanel, Seno Palel, Sinthiou Bamambé.



À noter que le département de Kanel a de bonnes raisons de renouveler sa confiance à Benno Bokk Yakaar qui y a réalisé d’importantes infrastructures, comme les ponts de Ganguel Souley (160 mètres) et Wendou Bosséa (150 mètres) et la réhabilitation de l’axe Fadiara-Bakel.



Au plan social, 62739 Kanellois ont été enrôlés dans la Couverture maladie universelle (CMU) pendant que 4367 ont bénéficié de bourses de sécurité familiale.