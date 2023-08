Candidature de BBY à la présidentielle de 2024: Mansour Faye se déclare, Macky dit niet

C’est la surprise de la rencontre jeudi soir sur la charte de Benno et de la majorité présidentielle, entre Macky Sall et le comité restreint de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mansour Faye a annoncé sa candidature à la candidature de la mouvance présidentielle. Mais le président Sall a vite stoppé son beau-frère.



Lors de la réunion, le Président a repris la parole pour insister sur son collège électoral. Mais, non sans demander s'il y a des candidats qui ont l'intention de se désister. A peine a-t-il fini sa phrase que Mansour Faye débarque dans la salle.



Le ministre des Transports profite du temps pour s'excuser du retard car il était à Thiès pour assister les transporteurs qui ont perdu leurs bus après l'attaque aux cocktails Molotov. Et le beau-frère du Président embraye: « On s'est réveillé ce matin avec des journaux qui ont présenté Amadou Mame Diop comme le candidat de la belle-famille présidentielle. Je ne comprends pas cette animosité », dira-t-il dans des propos rapportés par L’Observateur.



Son réquisitoire terminé, Mansour Faye déclare, au nom de sa légitimité, annoncer sa candidature à la candidature. Il est stoppé net par le Président: «Il n'en est pas question. Nous avons déjà assez de problème pour que tu en rajoutes», oppose le Président. Devant la fermeté de Macky Sall, Mansour Faye garde le silence, comme pour se résigner.