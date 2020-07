Centre du Sénégal: la douane saisit 84 kg de chanvre indien et une voiture bourrée de faux médicaments

La douane sénégalaise a saisi 84 kg de chanvre indien et une voiture bourrée de faux médicaments, annonce un communiqué du Bureau des Relations publiques et de la Communication de la Direction générale des Douanes.



Selon le communiqué, le chanvre indien a été saisi sur une pirogue artisanale, samedi 18 juillet vers 8 heures (GMT, locale) dans les eaux de Djinack, dans la commune de Toubacouta (département de Foundiougne, centre-Ouest).



Cette partie de l’opération a été menée par les éléments de la brigade maritime des Douanes de Toubacouta’’, qui appartient à la subdivision de Fatick, souligne la même source. La valeur totale de la marchandise prohibée saisie et du moyen de transport utilisé est estimée à six (6) millions de francs CFA. Deux individus ont été arrêtés au cours de l’opération.



« Au même moment, la brigade mobile des Douanes de Nioro (...), qui a conduit l’autre partie de cette action, a intercepté un véhicule (...) transportant un lot de faux médicaments à Santhie Diamal, dans le département de Birkelane », ajoute le communiqué.



Il précise qu’il s’agit essentiellement de paracétamol (3.800 boîtes au total), soit 38.000 plaquettes, et de 236 boîtes de chlorpheniramine maleate contenant chacune 1.000 comprimés. La valeur de ces faux médicaments est estimée à 22 millions 220 mille francs CFA.



« L’opération +Jonction+ entre dans le cadre du démantèlement des réseaux et couloirs de trafic de produits prohibés », renseigne le Bureau des Relations publiques et de la Communication de la Direction générale des Douanes sénégalaises.