Chiffre d'affaires des services et du commerce : Une baisse constatée au mois de mai 2021

L’activité du secteur tertiaire, au mois de mai 2021, est caractérisée par la baisse, en rythme mensuel, du chiffre d’affaires (ca) des services (-2,6%) et celui du commerce (-6,8%). C’est ce que révèlent les repères statistiques de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).



La Dpee explique que le repli du ca du sous-secteur des services est lié principalement à la contraction de ceux des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-21,2%), du transport (-5,5%) ainsi que des «activités financières et d'assurance » (-4,3%). La hausse du ca des secteurs « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+88,7%), des «activités Immobilières » (+11,0%), « hébergement et restauration » (+5,8%) et des « activités de service et de soutien et de bureau » (+4,2%) a atténué le repli enregistré du ca des services.



S’agissant de la chute de l’activité commerciale, elle est imputable au fléchissement du ca des activités de «commerce de gros » (-13,6%) et de celui du « commerce de détail » (-5,9%).



Par contre, le ca de l’activité de « commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » s’est bonifié de (+11,7%).