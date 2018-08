Chine: Six matches de suspension pour le joueur qui a insulté Demba Ba

Victime d’insultes à caractère raciste, samedi dernier, lors d’un match de l’élite chinoise entre le Shanghaï Shenhua et le Changchun Yatai, Demba Ba a été entendu par la Fédération chinoise de football.



Identifié comme le fauteur de trouble d'une échauffourée qui avait alors éclaté sur la pelouse de Changchun - Zhang Li a écopé d’une suspension de six matches, assortie d’une amende de 42 000 yuans (environ 5 300 euros), lit-on dans Sports.fr.



S’il n’est pas fait mention de racisme dans le procès-verbal de la fédération, le joueur reconnu coupable a été sanctionné pour avoir "perturbé le bon déroulement du match et provoqué du désordre et des répercussions sociales négatives".