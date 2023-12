Chine: au moins une centaine de morts après un séisme dans le nord-ouest du pays

Chen Xuan est étudiant en première année de l’Université agricole de Lanzhou, la capitale de la province du Gansu. Tout son dortoir est encore sous le choc, a-t-il confié par téléphone. « Il était environ minuit, nous nous préparions tous à dormir quand soudant, j'ai senti le lit tremblé, raconte-t-il. J’ai pensé que c'était le camarade de la couchette au-dessus de moi qui se tournait et se retournait vigoureusement. Puis l’alerte est tombée sur l’écran des téléphones. On a tous enfilé nos vêtements très vite et nous sommes précipités pour descendre. Il y a un terrain de basket juste en dessous des dortoirs. On s’est mis là et on a attendu. »





De la taule et des gravats déblayés par les secouristes en vêtement fluorescents qui tranchent avec le noir de la nuit glaciale des contreforts tibétains en hiver. La Chine s’est réveillée ce mardi 19 décembre avec ces images diffusées par les médias d’État et les réseaux sociaux, montrant des habitants surpris dans leur sommeil et dévalant les escaliers en doudounes, parfois en pyjama pour s’éloigner des habitations prise de tremblements. Feux de camps dans les cours ou sur les routes autour desquels se regroupent les sinistrés frigorifiés alors que les températures passent parfois en dessous des -10 degrés.Un bilan provisoire fait état d'au moins 119 morts et des centaines de blessés.Le président chinois a donné des instructions ce mardi exigeant une mobilisation maximum des équipes de sauvetages et une réinstallation rapide des sinistrés. Un total de plus de 1 440 pompiers ont été mobilisés , 1 600 sont prêts à intervenir en renfort ainsi que plus de 300 soldats de l’armée populaire de libération, selon la presse d’État. Des bâtiments, mais aussi des routes et des ouvrages hydrauliques de montagne ont été endommagés par le séisme et les près de 150 répliques qui ont suivi.Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier dans cette région depuis le séisme de Yushu, dans la province du Qinghai, en 2010.