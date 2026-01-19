Classement FIFA : le Sénégal atteint la 12ᵉ place mondiale après son deuxième sacre à la CAN

Sacrée championne d’Afrique, l’équipe nationale du Sénégal grimpe à la 12ᵉ place du classement FIFA. Le Sénégal établit ainsi le meilleur rang de son histoire.



Classés 19ᵉ avant le coup d’envoi de la CAN, les « Lions » réalisent une progression remarquable pour se hisser désormais au 12ᵉ rang mondial. Une performance inédite pour le Sénégal, dont le meilleur classement jusque-là était une 17ᵉ place en 2024.