PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Classement FIFA : le Sénégal atteint la 12ᵉ place mondiale après son deuxième sacre à la CAN



Classement FIFA : le Sénégal atteint la 12ᵉ place mondiale après son deuxième sacre à la CAN
Sacrée championne d’Afrique, l’équipe nationale du Sénégal grimpe à la 12ᵉ place du classement FIFA. Le Sénégal établit ainsi le meilleur rang de son histoire.
 
Classés 19ᵉ avant le coup d’envoi de la CAN, les « Lions » réalisent une progression remarquable pour se hisser désormais au 12ᵉ rang mondial. Une performance inédite pour le Sénégal, dont le meilleur classement jusque-là était une 17ᵉ place en 2024.
Moussa Ndongo

Lundi 19 Janvier 2026 - 18:55


