Classement FIFA : le Sénégal atteint la 12ᵉ place mondiale après son deuxième sacre à la CAN

Sacrée championne d’Afrique, l’équipe nationale du Sénégal grimpe à la 12ᵉ place du classement FIFA. Le Sénégal établit ainsi le meilleur rang de son histoire.
Classés 19ᵉ avant le coup d’envoi de la CAN, les « Lions » réalisent une progression remarquable pour se hisser désormais au 12ᵉ rang mondial. Une performance inédite pour le Sénégal, dont le meilleur classement jusque-là était une 17ᵉ place en 2024.
Classés 19ᵉ avant le coup d’envoi de la CAN, les « Lions » réalisent une progression remarquable pour se hisser désormais au 12ᵉ rang mondial. Une performance inédite pour le Sénégal, dont le meilleur classement jusque-là était une 17ᵉ place en 2024.
Autres articles
-
CAN 2025 : Brahim Diaz assume la défaite du Maroc et présente ses excuses aux supporters
-
CAN 2025 : la Fédération sénégalaise de football dévoile le programme d’accueil et de célébrations des "Lions"
-
Finale CAN 2025: le Maroc annonce un recours auprès de la CAF et de la FIFA sur l’attitude des Sénégalais
-
CAN 2025: l’extase au Sénégal où «on le mérite» et le dépit au Maroc où «on est maudit»
-
Incidents de la finale Sénégal-Maroc : La CAF promet des «mesures appropriés» contre les personnes coupables