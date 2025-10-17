Classement FIFA : le Sénégal reste 18e, le Maroc et le Cameroun reculent, la RDC stagne

La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié, ce vendredi 17 octobre, son nouveau classement mondial des nations. Si le Maroc perd une place, le Sénégal (18e) et l’Égypte (32e) conservent leur position dans un trio de tête inchangé au niveau africain par rapport au précédent classement.
Le Maroc recule à la 12e place mondiale, mais demeure premier sur le continent. Le Sénégal est classé 18e et reste toujours deuxième en Afrique. L’Egypte a progressé de trois rangs pour atteindre la 32e place et troisième en Afrique.
L’Algérie réalise aussi une belle opération au classement FIFA avec trois places acquises sur le plan mondial. En Afrique, les Fennecs restent 4e.
De son côté, la RDC stagne, conservant sa 60e place mondiale et son 11e rang africain, tandis que le Cameroun enregistre une légère baisse, passant de la 52e à la 54e place mondiale, ce qui le relègue à la 9e position sur le continent.
Top 10 Africain au classement FIFA
1- Maroc (12e, -1)
2- Sénégal (18e, +0)
3- Égypte (32e, +3)
4- Algérie (35e, +3)
5- Nigeria (41e, +4)
6- Côte d’Ivoire (42e, +2)
7- Tunisie (43e, +3)
8- Mali (53e, +3)
9- Cameroun (54e, -2)
10- Afrique du Sud (59e, -4)
